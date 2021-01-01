

زيادات جديدة على اسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 زيادات جديدة على اسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022

أعلنت مجموعة جى بى غبور أوتو الوكيل الرسمي لعلامة هيونداي في مصر، عن أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بزيادة 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المحلية.



وجاءت أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 الفئة الأولى 323 ألف جنيه، الفئة الثانية 333 ألفاً، الفئة الثالثة 345 ألفاً، وصعدت الفئة الرابعة 371 ألفاً، أما الفئة الخامسة 396 ألفاً، الفئة السادسة 433 ألفاً، الفئة السابعة 493 ألفاً.



مواصفات هيونداي النترا CN7 موديل 2022



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هيونداي النترا تتوفر بمحرك ذو سعة 1600 سي سي بقوة 140 حصان فتيس ستيبترونيك ذات 7 سرعات ، وتتخذ السيارة من الجهة الأمامية شكل خطوط عرضية للجهة الأمامية مع المصابيح التي تم تصميمها بشكل حاد بنظام led وثلاثة عدسات ونجد الإشارة موجودة بالشبكة وليس بالفانوس بشكل ظاهر.وجاءت مزودة من الجهة الخلفية بفوانيس led مسحوبة على السيارة بالكامل بشكل رياضي قوي السيارة مزودة بجنط 17 انش ، وتعمل المؤشرات الأمامية بشكل ديجيتال أكثر من جذاب يتم من خلاله عرض سعة اقتصاد البنزين والسرعة التي تسير عليها السيارة.وتتوفر بالسيارة العديد من الكماليات التي تحقق الرفاهية للسائق ، حيث يتوافر بها شاشة 10 انش تعمل من خلال اللمس متوفر بها العديد من الأنظمة من موسيقى وبعض التحكمات.السيارة مزودة بخريطة لكل الطرق بأكثر من نظام.السيارة بها خاصية لم تظهر من قبل وهي التي بدورها تقوم بتغير وضعية القيادة على حسب قيادة السائق للسيارة وتعمل هي على اختيار النظام المناسب بشكل تلقائي.