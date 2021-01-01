

2000 جنيه زيادة على أسعار شيري تيجو 7 2000 جنيه زيادة على أسعار شيري تيجو 7

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، أسعار طراز <<تيجو 7>> 2000 جنيه ليصبح سعر الفئة الأولى 287 ألف جنيه بدلاً من 285 ألفاً ، والثانية 311 ألفاً بدلاً من 309 آلاف .



مواصفات شيرى تيجو 7 موديل 2022



السيارة شيري تيجو بمحرك 4 سلندرات

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سعة المحرك 1500 سى سى تيربويولد قوة 145 حصانعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متريتصل بناقل حركة مكون من 6 حركاتاستهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلو مترتضم مواصفات شيرى تيجو بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة.– 6 الوسائد الهوائية– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS– توزيع اليكتروني للفرامل EBD– ونظام الثبات الإلكتروني– ونظام مساعدة الفرامل– ونظام التحكم فى الجر– و فرامل يد كهربائية– ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.كما زودت طرازات «شيرى تيجو 7» بمجموعة المواصفات الكماليات-جنوط رياضية 18 بوصة.-مصابيح ضباب أمامية-سبويلر خلفي،-النظام الذكى لركن السيارة-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك-كاميرا خلفية-مثبت سرعة-مكييف هواء