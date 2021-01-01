2000 جنيه زيادة على أسعار شيري تيجو 7

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2000 جنيه زيادة على أسعار شيري تيجو 7

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، أسعار طراز <<تيجو 7>> 2000 جنيه ليصبح سعر الفئة الأولى 287 ألف جنيه بدلاً من 285 ألفاً ، والثانية 311 ألفاً بدلاً من 309 آلاف .

مواصفات شيرى تيجو 7 موديل 2022

السيارة شيري تيجو بمحرك 4 سلندرات

سعة المحرك 1500 سى سى تيربو

يولد قوة 145 حصان

عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر

يتصل بناقل حركة مكون من 6 حركات
استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر

تضم مواصفات شيرى تيجو بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة.

– 6 الوسائد الهوائية

– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

– توزيع اليكتروني للفرامل EBD

– ونظام الثبات الإلكتروني

– ونظام مساعدة الفرامل

– ونظام التحكم فى الجر

– و فرامل يد كهربائية

– ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

كما زودت طرازات «شيرى تيجو 7» بمجموعة المواصفات الكماليات

-جنوط رياضية 18 بوصة.

-مصابيح ضباب أمامية

-سبويلر خلفي،

-النظام الذكى لركن السيارة

-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك

-كاميرا خلفية

-مثبت سرعة

-مكييف هواء

المصدر: Egypt automotive

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