

وكيل نيسان يقدم زيادة على صني 2022 في السوق المصري وكيل نيسان يقدم زيادة على صني 2022 في السوق المصري

بشكل رسمي أعلنت نيسان مصر عن تقديم زيادة سعرية على جميع فئات موديل 2022 من سيارتها صني المجمعة محليا، وذكر الوكيل أن هذه الزيادة تبلغ 3000 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى بناقل يدوي من 184 ألف و900 جنيه إلى 187 ألف و900 (3000 جنيه زيادة).



- فئة ثانية بناقل أوتوماتيكي من 206 ألف و900 جنيه إلى 209 ألف و900 جنيه (زيادة 3000 جنيه).

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- فئة ثالثة بناقل أوتوماتيكي من 220 ألف و500 جنيه إلى 223 ألف و500 جنيه (زيادة 3000 جنيه).- فئة رابعة بناقل أوتوماتيكي من 231 ألف و500 جنيه إلى 234 ألف و500 جنيه (زيادة 3000 جنيه).ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية، وبسرعة قصوى 178 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل الآتي (نفس تجهيزات موديل 2021):فئة أولى:- إطارات بأطواق (جنوط) معدنية بمقاس 15 بوصة.- مشغل أسطوانات.- بلوتوث.- حامل أمامي وخلفي للأكواب.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- تكييف يدوي.- راديو.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.فئة ثانية:وتشمل تجهيزات الفئة الأولى السابقة مضاف إليها:- ناقل حركة أوتوماتيكي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 15 بوصة.- سبويلر خلفي.- زجاج داكن.- سنسور خلفي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- كاميرا خلفية.- شاشة عرض 7 بوصة باللمس.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- مرايات جانبية بخاصية الطي وتعديل الوضع كهربائيا.- مؤشرات انعطاف جانبية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مفتاح ذكي.- نظام لإبقاء أضواء السيارة مضاءة وإطفائها بعد دخول السائق منزله.- نظام Start/Stop لتشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.- عدادات رياضية.- إضاءة للصف الخلفي للقراءة.