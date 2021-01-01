

هونر تستعد لإطلاق تابلت HONOR Pad Z3 هونر تستعد لإطلاق تابلت HONOR Pad Z3

تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق العديد من أحدث منتجاتها من الأجهزة الذكية خلال الأسابيع القادمة للأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز تابلت جديد لها يحمل اسم HONOR Pad Z3، بمواصفات مميزة وإمكانات رائعة.



شارك المسرب الشهير ايفن بلس Evan Blass، صورة لجهاز تابلت هونر المرتقب HONOR Pad Z3، والتي تكشف العديد من المواصفات التي حصل عليها تابلت هونر القدام، حيث الحواف الضخمة بعض الشيء، مع زر الطاقة ومستويات الصوت على الجانب الأيمن للجهاز.



مواصفات تابلت هونر HONOR Pad 7

بالإضافة إلى كاميرا أمامية على الجانب الأيمن بدلاً من الجزء العلوى كما هو معتاد، وتحاول هونر منافسة العديد من الشركات المصنعة لأجهزة التابلت، بعد أن حصلت على المركز الثالث في سوق الهواتف الذكية في الصين، بعد تخطي كلاً من آبل و شاومي، حسبما ذكر موقع Gizmochina التقني.

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ويعتقد بعض التقنيين أن تابلت هونر القادم HONOR Pad Z3، سيكون نسخة معاد تسميتها لجهاز تابلت هونر السابق HONOR Pad 7، الذي تم إطلاقه رسمياً داخل الأسواق الصينية في وقت سابق من العام الحالي، لكن من المتوقع إضافة بعض التحسينات على تابلت هونر الجديد، والمتوقع إطلاقه قريباً.وسيتميز تابلت هونر المرتقب HONOR Pad Z3، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 10.1 بوصة، والتي تأتى بدقة 1200X1920 بكسل، وسيحتوى جهاز تابلت القادم على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتى بدقة 2 ميجابكسل.سيتم تشغيل تابلت هونر القادم HONOR Pad Z3 بأحدث معالجات شركة ميديا تك، والذي يأتي من نوع Helio G80 SoC، ومن المتوقع أن يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، ومن المحتمل أن يأتي حهاز تابلت هونر بتكوينات تخزينية مختلفة في الأسواق العالمية، وسيعمل تابلت هونر بواجهة المستخدم Magic UI 4.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 10.وسيحتوي تابلت HONOR Pad Z3 من هونر، على بطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، كما سيحتوى على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Honor Histen 7.0، كما سيدعم تابلت هونر الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى دعم تقنية GNSS.