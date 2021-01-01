

سامسونج تطلق النسخة العالمية من هاتف Galaxy A03s بسعر منخفض سامسونج تطلق النسخة العالمية من هاتف Galaxy A03s بسعر منخفض

أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الأحدث من سلسلة A، تحت عنوان Galaxy A03s، والذي سيصل إلى الأسواق الأوروبية بسعر منخفض، بعد أن طرحته الشركة الكورية الجنوبية في الهند خلال الشهر الماضي.



وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، يتميز هاتف سامسونج Galaxy A03s، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، كما يأتي الهاتف الذكي بسعر 164 دولارا "أي ما يعادل 2500 جنيه مصري"، ويتوفر بخيارين من الألوان هما الأسود والأزرق، ومن المقرر أن تبدأ عمليات البيع الرسمية في 24 سبتمبر الجاري.



مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03s

يأتى هاتف سامسونج الذكي Galaxy A03s ، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، والتي تأتى بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع حديثة، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

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يحتوي هاتف Galaxy A03s، من سامسونج، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير ماكرو تأتى بدقة 2 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.يتم تشغيل هاتف سامسونج الذكي Galaxy A03s، بمعالج ثماني النواة Helio P35، من إنتاج شركة ميديا تك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، والذي سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.ويحزم هاتف Galaxy A03s من سامسونج، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، كما يحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس 3.5، وسيأتى هاتف سامسونج الذكي بسعر 164 دولارا "أي ما يعادل 2500 جنيه مصري"، والذي سيأتى بخيار اللونين الأبيض والأسود والأزرق.