أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الأحدث من سلسلة A، تحت عنوان Galaxy A03s، والذي سيصل إلى الأسواق الأوروبية بسعر منخفض، بعد أن طرحته الشركة الكورية الجنوبية في الهند خلال الشهر الماضي.
وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، يتميز هاتف سامسونج Galaxy A03s، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، كما يأتي الهاتف الذكي بسعر 164 دولارا "أي ما يعادل 2500 جنيه مصري"، ويتوفر بخيارين من الألوان هما الأسود والأزرق، ومن المقرر أن تبدأ عمليات البيع الرسمية في 24 سبتمبر الجاري.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03s
يأتى هاتف سامسونج الذكي Galaxy A03s ، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، والتي تأتى بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع حديثة، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.
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التعليقات على سامسونج تطلق النسخة العالمية من هاتف Galaxy A03s بسعر منخفض
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