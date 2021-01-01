

واتساب يتيح لك إخفاء الرسائل لجميع الدردشات مرة واحدة.. واتساب يتيح لك إخفاء الرسائل لجميع الدردشات مرة واحدة..

يعمل مطورو تطبيق واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة للدردشات التي تختفي، تتيح خاصية الرسائل المختفية في الوقت الحالي حذف الرسائل بشكل فردي للمحادثات، ولا يمكن تمكينه لجميع الدردشات والمجموعات مرة واحدة.



ووفقا لموقع الويب WaBetaInfo، تعمل ميزة شركة واتساب WhatsApp على اتاحة وضع الرسالة المختفية لجميع المحادثات مرة واحدة، حيث سيكون متاحا لكل من الدردشات الفردية والمجموعات على المنصة، والتي ستأتي كتوسعة لميزة الرسائل المختفية الموجودة حاليا.



واتساب يضيف ميزة الدردشات الجديدة التي تختفي قريبا



وبحسب ما ذكره موقع “indian express”، ستعمل ميزة الدردشات التي تختفي القادمة، على تحويل سلاسل المحادثات الجديدة تلقائيا إلى دردشة سريعة الزوال، وستظهر الخاصية المختفية الجديدة ضمن إعدادات الخصوصية على واتساب WhatsApp، والتي بعد تمكينها، ستختفي جميع الرسائل في كل دردشة أو مجموعة جديدة بعد فترة زمنية قصيرة.

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وفي حال أراد أحدهم حذف رسائل محددة فقط، فسيتعين عليه إيقاف تشغيل ميزة الدردشات المختفية الجديدة، ويشير الموقع المتخصص في تتبع تحديثات واتساب WhatsApp، سيقوم النظام الأساسي للخدمة بإخطار المستخدمين الآخرين عند تمكين وضع الرسائل المختفي في محادثة جديدة.وذكر موقع WaBetaInfo، في وقت سابق أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، ورئيس واتساب Will Cathcart، أكدا أن هذه الميزة ستتوفر قريبا على المنصة، وتظهر الميزة الجديدة حاليًا في الإصدار التجريبي من التطبيق الذي يحمل الرقم 2.21.18.7، على أن تكون الخاصية متاحة أولا لمستخدمي هواتف أندرويد Android.ويحتوي واتساب WhatsApp، على ميزات جديدة من بينها رسائل ذاتية الاختفاء وخاصية العرض مرة واحدة، وتتيح الخاصية الأخير إرسال رسائل الوسائط، والتي ستختفي بمجرد أن يفتحها المتلقي ويغادر الدردشة، ولكن، سيتعين عليك النقر على خيار عرض الوسائط مرة واحدة في كل مرة تريد فيها إرسال عرض مرة واحدة صورة أو مقطع فيديو.ويحصل مستخدمو واتساب أيضا على إعداد وضع الاختفاء لكل دردشة يدويا، ويمكنك الحصول على خيار تعيين حد زمني للرسائل التي ستختفي بعدها تلقائيا من الدردشة، ولا يتم حذف رسائلك القديمة وتبقى كما هي.