

تيليجرام يفاجئ مستخدميه بميزات غير مسبوقة تيليجرام يفاجئ مستخدميه بميزات غير مسبوقة

يعد تطبيق تيليجرام Telegram، هو المنافس الأقوى لـ واتساب على الإطلاق بين العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى، والذي يغرد وحيدا خارج السرب من خلال إضافة مزايا جديدة غير مسبوقة، مقارنة بمنافسه الأشهر المملوك لشركة فيسبوك الذي يعد بطيئا في جلب المميزات الفريدة.



ووفقا لموقع "Newsbytesapp"، جلب تطبيق تيليجرام بعض الميزات الجديدة التي تجعله متفوقا على المنافسين، في التحديث الجديد الذي يحمل الإصدار الرقم 8.0، أبرزها ميزة مكالمات الفيديو الجماعية والبث المباشر داخل قنواته بعدد غير محدود من المشتركين، حيث بدء بطرح التحديث لجميع مستخدميه على هواتف أندرويد حول العالم.



عدد غير محدود من المشاركين في مكالمات فيديو تيليجرام

يعد التغير الأبرز في تحديث تيليجرام الجديد الذي يحمل الرقم 8.0، هو القدرة على إجراء مكالمات فيديو جماعية مع عدد غير محدود من الأشخاص، بحيث يمكن لجميع المشتركين داخل قناة ما من الانضمام إلى مكالمة الفيديو بدون حد أقصى للمشاركين بالمكالمة.

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وبغض النظر عن عدد الأعضاء المشاركين في قناة تيليجرام، يضيف التحديث الجديد دعما غير محدود لعدد المشاركين بالبث المباشر.ميزة الملصقات الشائعةأضاف التحديث الجديد لتطبيق تيليجرام ميزة جديدة أخرى، خاصة بالملصقات، والتي تتيح للمستخدمين العثور على الملصقات الشائعة مع جهات الاتصال داخل التطبيق، حيث ستظهر الرموز التعبيرية الأكثر استخدام أعلى مكتبة ملصقات تيليجرام، إلى جانب إضافة العديد من الرموز التعبيرية المتحركة.ميزة عرض الرسائل المعاد توجيههاتم تسمية التغيير الرئيسي الآخر باسم “إعادة التوجيه المرنة”، والتي عند توفرها كلما قام المستخدم بتحديد الرسائل والنقر فوق إعادة توجيه الرسالة أعلى شريط الرسائل، سيوضح لك تيليجرام كيف ستبدو الرسائل للمستلم المقصود.ويمكنك الآن تخصيص الرسالة عن طريق إخفاء اسم المرسل وإخفاء التسميات التوضيحية لرسائل الوسائط، ويمكنك أيضًا إلغاء تحديد الرسائل وتغيير المستلم.ميزة قراءة الرسائل الغير المقروءة على القنواتوكما احتوى التحديث الأخير على ميزة الانتقال إلى القناة التالية، التي من خلالها يتيح تيليجرام للمستخدمين التمرير والتنقل عبر القنوات المشتركين بها دون الحاجه للرجوع إلى قائمة الدردشة بشكل أسهل وأسرع، حيث تستخدم إيماءات سحب لفتح القناة التالية لتصفح الرسائل الغير مقروءة بعد الانتهاء من القناة المفتوحة حالياً، وذلك نظراً لوجود الملايين من القنوات على تطبيق تيليجرام.