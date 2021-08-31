

أسعار صرف الدولار في جميع بنوك مصر اليوم أسعار صرف الدولار في جميع بنوك مصر اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.



واستقرت أسعار الدولار اليوم وسجل أعلى سعر للشراء 15.67 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وذلك بحسب موقع دولار لايف المتخصص.



أسعار صرف الدولار الأمريكي:

البنك المركزي المصري

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15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك الاستثمار العربي15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.البنك المصري لتنمية الصادرات15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك الإمارات دبي الوطني15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك كريدي اجريكول15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي الدولي15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك البركة15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك بلوم15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك مصر إيران للتنمية15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك قناة السويس15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:المصرف المتحد15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك عودة15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك المشرق15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك التنمية الصناعي15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك أبو ظبي التجاري15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك أبو ظبي الأول15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.البنك الأهلي المتحد15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك فيصل الاسلامي15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك قطر الوطني15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.بنك مصر15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء، وسعر 15.73 جنيه للبيع.