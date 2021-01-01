يبحث الكثيرون عند شراء سيارة مستعملة عن عدة أشياء أهمها القيمة مقابل السعر، و من ثم أداء السيارة و عوامل الأمان المتوفرة بداخلها، و بالتأكيد حفظها لقيمتها السوقية من أجل عملية إعادة البيع من جديد، ومن بين أفضل الخيارات تأتى سيارة تويوتا كورولا موديل 2012.
تتمتع كافة طرازات تويوتا كورولا 2012 بمحرك أربعة سلندر سعة 1600 سي سي ، و ينتج قوة 132 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، ويأتي هذا المحرك مزوداً بناقل حركة يدوي بخمسة سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات، ويستهلك 7.8 لتر وقود لكل 100 كم.
تحتوي تويوتا كورولا موديل 2012 على نظامي فرامل ABS، وEBD، مع تزويدها بوسائد هوائية امامية، و خاصية التنبيه في حال تجاوز سرعة 120كم/الساعة.
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التعليقات على سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا موديل 2012
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