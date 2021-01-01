استطاعت شركة هيونداي الكورية أن تكتسب ثقة عملائها عبر تاريخها العريق، كما حصلت على لقب الأكثر مبيعًا في عالم السيارات بالعديد كمن البلدان لسنوات عدة، ولعل من أبرز اصداراتها الأيقونة الشهيرة أكسنت التي غزت الأسواق فى التسعينيات، لتعود مرة أخري للأضواء مع نسختها الجديدة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022.
تنتمي سيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 لفئة السيارات السيدان، كما حصلت على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 66 حصان، وعزم الدوران أقصى للدوران 132 نيوتن/ متر، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 6 غيارات.
دعمت سيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 بحزمة من الكماليات، ومنها جنوط 15 بوصة، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وشبكة أمامية وسوداء، وزجاج فامية خلفي، مرايات كهربائية مدعومة بإشارات جانبية LED، ومكيف هواء يدوي.
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التعليقات على سعر و موصفات هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 في مصر
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