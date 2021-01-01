

عطل هائل يضرب تطبيق إنستجرام عالميا على أندرويد وآيفون عطل هائل يضرب تطبيق إنستجرام عالميا على أندرويد وآيفون

عاني آلاف من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram، حول العالم عن وجود عطل فني جعلهم غير قادرين على استخدام الشبكة الاجتماعية ذات الشعبية الهائلة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، أثر انقطاع الخدمة على مستخدمي تطبيق مشاركة الصور على نظامي التشغيل أندرويد وIos، في العديد من دول العالم.



عطل يضرب تطبيق إنستجرام على أندرويد وآيفون

ووفقا لموقع الويب المستقل الذى يتتبع أعطال التطبيقات عبر الإنترنت "Down detector"، اشتكي مستخدمو موقع تبادل الصور إنستجرام Instagram، من أن العطل المفاجئ منعهم من الوصول إلى موجز الأخبار أو نشر الصور أو مشاركة ألبومات جديدة أو مشاهدة مقاطع ريلز Reels.

وتظهر رسالة خطأ للمستخدمين المتضررين الذين يحاولون نشر صور أو مقاطع فيديو جديدة عبر ميزة القصة على حساب إنستجرام الخاصة بهم، مفادها: "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا".وأوضح "داون ديتكتور"، أن أكثر من 11 ألفا و500 مستخدم غاضبون من وجود عدة أعطال متفرقة في موقع التواصل الاجتماعي المملوك لشركة فيسبوك عبر موقع تويتر، ويؤثر الخلل التقني في أنحاء متفرقة من دول العالم من بينها جنوب شرق إنجلترا، منذ الساعة السادسة مساء الليلة الماضية، حتى الآن.ووفقا لخريطة أعطال موقع "Down detector"، عاني حوالى 51% من المستخدمين حول العالم من تسجيل الدخول إلى تطبيق إنستجرام على آيفون وأندرويد، بينما أبلغ نحو 29% من المستخدمين عن عطل في خوادم الموقع، فيما بلغت نسبة تعطل الموقع على الويب.



