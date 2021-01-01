عطل هائل يضرب تطبيق إنستجرام عالميا على أندرويد وآيفون

عاني آلاف من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram، حول العالم عن وجود عطل فني جعلهم غير قادرين على استخدام الشبكة الاجتماعية ذات الشعبية الهائلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، أثر انقطاع الخدمة على مستخدمي تطبيق مشاركة الصور على نظامي التشغيل أندرويد وIos، في العديد من دول العالم.
عطل يضرب تطبيق إنستجرام على أندرويد وآيفون
ووفقا لموقع الويب المستقل الذى يتتبع أعطال التطبيقات عبر الإنترنت "Down detector"، اشتكي مستخدمو موقع تبادل الصور إنستجرام Instagram، من أن العطل المفاجئ منعهم من الوصول إلى موجز الأخبار أو نشر الصور أو مشاركة ألبومات جديدة أو مشاهدة مقاطع ريلز Reels.
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