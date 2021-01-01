

أخطاء شائعة تجنبها عند شراء سيارة جديدة أخطاء شائعة تجنبها عند شراء سيارة جديدة

يستبدل معظم الناس سياراتهم حول العالم كل 6 سنوات على الأقل وفقًا للإحصاءات، وهي فترة طويلة نسبيًا، لكن حتى يتسنى لك الاستمتاع بالسيارة وإمكانياتها وأن تصبح مصدر للراحة وليس مصدرًا للقلق والتوتر، بسبب مشاكلها الكثيرة عليك تجنب بعض الأخطاء التي اعتدت أن تقوم بها أثناء بحثك عن سيارة جديدة.



يقدم موقع برايت سايد 5 أخطاء شائعة يقع فيها المشترين لسيارة جديدة ويجب أن تتجنبها.



الخطأ الأول: التغاضى عن تكاليف الصيانة

يقع المشترون في خطأ تقييم سعر الشراء ويهملون تكاليف الصيانة المتوقعة، ولا يفكرون في المزيد من الخدمات الفنية أو التأمين أو النفقات الأخرى، سنة بعد سنة، ستزداد نفقات الصيانة وتصبح عبء ثقيل عليك وعلى راتبك الشهري، لهذا السبب عليك التفكير في كل شيء بدقة حتى لا تصبح سيارتك مشكلة عائلتك.الخطأ الثاني: أن تشتري موديل سيارة جديدةحاول ألا تشتري سيارة موديلها وطرازها ما زال لأول مرة يطرح في الاسواق، تقوم الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى بجمع المعلومات المتعلقة بجميع المشكلات والعيوب والتحسينات الخاصة بالسيارات المستقبلية لجعلها أكثر موثوقية وأمانًا، الخيار الأفضل في الشراء هو طراز موجود في الأسواق منذ فترة لا تقل عن 5 سنوات.الخطأ الثالث: أن تشتري سيارة كبيرة جدا أو صغيرة جدا لا تناسب احتياجك، عندما تشتري سيارة لا تفكر فقط في نفضيلاتك الشخصية بل أيضا في احتياجك هل ستسافر بها لمسافات بعيدة؟ هل معك عائلة كبيرة أم هي سيارة لاستخدام فرد واحد؟ وما إلى ذلك.الخطأ الرابع: أن تستعجل في الشراءلأنه قرار ستندم عليه كثيرا إذا لم تحسن الاختيار، اقضِ وقتًا كافيًا في جمع المعلومات واستشارة المتخصصين والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، إذا كنت ترغب في التعرف على طراز معين بشكل أفضل فقم بزيارة أحد وكلاء السيارات ستساعدك كل هذه النصائح على اتخاذ القرار الصحيح.الخطأ الخامس: لا تقوم يتجريب وفحص السيارةعندما تختار سيارة لا تثق في كلمات مندوب مبيعاتك فقط، فهم محترفون في التسويق والمبيعات وهدفه الأساسي أن يسوق لك السيارة لزيادة أرباحه والحصول على عمولة، اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول السيارة، واستشر أخصائيًا مستقلًا، واختبر قيادة السيارة التي اخترتها، افحص كل شيء لتساعد نفسك على اتخاذ القرار الصحيح.







