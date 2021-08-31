

ارتفاع عمليات البيع لدى المساهمين بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء ارتفاع عمليات البيع لدى المساهمين بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء

اتجهت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، زيادة فى عمليات البيع نحو 19 عملية خلال فترة التعاملات بنحو 14 مليون سهم، وبلغت عمليات الشراء لدي المسامين 5 عمليات بنحو 1.4 مليون سهم.



وجاءت أبرز أسهم الشركات خلال عمليات البيع على النحو التالي:-



زهراء المعادي للاستثمار والتنمية.

قد يعجبك أيضا...

البنك التجاري الدولي.بألم هيلز للتعميرفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية.المجموعة المصرية العقارية.التعمير و الاستشارات الهندسية.سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةام ام جروب للصناعة و التجارة العالمية.الأولى للاستثمار و التنمية العقاريةبينما جاءت ابرز عمليات الشراء على النحو التالي.ام ام جروب للصناعة و التجارة العالمية.مصر للفنادق.تعليم لخدمات الادارة.المصرية للمنتجعات السياحية.بنك كريدي اجريكول مصر.واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوى 11.313 نقطة.وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 745 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين و العرب نحو البيع ، مقابل توجه المستثمرين الاجانب نحو الشراء.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 70 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 13 مليون ورقة منفذة على 2.4 ألف عملية.وتم التداول على 129 سهم، ارتفع منهم نحو 55 سهم، وانخفض نحو 6 سهم، ولم تتغير مستويات 68 سهم.وسجلت البورصة المصرية خسائر طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 715.2 مليار جنيه، مقابل 715.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.