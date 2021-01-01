

بعد هجومها «غير المبرر» على البشر.. باحثون: ثعابين البحر لا تستهدف الإنسان عمدًا بعد هجومها «غير المبرر» على البشر.. باحثون: ثعابين البحر لا تستهدف الإنسان عمدًا

أبلغ العديد من الغواصين في أماكن مثل الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا عما فسروه على أنه هجمات غير مبررة من ثعابين البحر السامة، وخاصة ثعبان بحر الزيتون الذي يمكن أن يصل طوله إلى حوالي .



يقول الغواصون إن الثعابين، التي تتنفس الهواء ولكنها تقضي حياتها كلها في المحيط، تأتي أحيانًا تندفع من اللون الأزرق تسبح في شكل متعرج سريع مباشرة على الشخص.



لا تؤدي هذه المواجهات أبدًا إلى تعرض الغواصين للعض، لكن العدوان الظاهر من الحيوانات التي تقوم بتعبئة السموم السامة للأعصاب القاتلة تكفي لبث الرعب في قلب كل من يواجهها بشكل مباشر.

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وبحسب smithsonianmag، كشف بحث جديد أن هذه الثعابين البحرية لا تحمل أي حقد تجاه البشر الذين يزورون منازلهم.بدلاً من ذلك، تشير الورقة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، إلى أن هذه الهجمات تحت الماء هي في الواقع حالات خطأ في تحديد الهوية.إذ تعتقد ثعابين البحر أن الغواصون هي أفعى بحر لذلك يندفعون اتجاههم لعثور على الحب خلال موسم التزاوج الشتوي.كذلك يوضح ريك شاين، عالم الأحياء التطورية في جامعة ماكواري في أستراليا وكبير مؤلفي الدراسة، إن الحيوانات البرية لا تهاجم الناس دون سبب.وأردف «ريك» أن ذكور ثعابين البحر تواجه صعوبة في تحديد موقع الإناث في المقام الأول، وإذا هربت الأفعى منه، يندفع نحو أي شكل يراه في الماء.ثم بمجرد أن يصل الثعبان إلى هناك، يستغرق الأمر بعض الوقت ليدرك أن الشيء الكبير ليس حبيبته التي كان يلاحقها.على عكس السائد، يعتقد الناس أن ثعابين البحر كائنات، لكن في هذه الحالة هم في الحقيقة يبحثون فقط عن الحب”.فيما يساعد تقديم تفسير للسلوك والتعليمات الواضحة الغواصين أيضًا على تجاوز ما يظل بالنسبة للبعض خوفًا انعكاسيًا من حيوان يحتمل أن يكون خطيرًا يتحرك بسرعة في اتجاههم.كيف تتصرف إذا هاجمك؟يقول «ريك» “الآن من الوقت الكافي الذي أمضيته مع الثعابين أنها لا تحمل أي نوايا سيئة تجاهي، لكن معرفة ذلك شيء وشعور آخر عندما يأتي ثعبان يتسابق نحوك”.وتابع «ريك» عملنا يظهر لك واحد تحتاج فقط إلى البقاء هناك، والبقاء هادئًا ودع الثعبان يكتشف أنك لست ثعبانًا بحريًا أو قطعة من المرجان.