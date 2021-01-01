مطعم سياحي في دولة اسكتلندا، يزوره الآلاف من الزوار والسائحين في الصيفية، ويمتلك شعبية كبيرة ومشهور في المكان الموجود فيه على قمة أحد الجبال، لكن الغريب في الأمر، هو أنه خسر في أسابيع قليلة 1700 جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 35 ألف جنيه مصري، بحسب ما ذكره موقع «مترو» البريطاني.
يحكي ليون ماكلود، صاحب المطعم، أن جميع الشركات والمشاريع الخاصة كانت تواجه مشكلات مادية بسبب فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة، لكن مشكلة مطعمه هم السياح الذين يفرون دون أن يدفعوا ثمن الطعام، مؤكدًا أنه افتتح المطعم منذ حوالي 20 عامًا.
يحظى المطعم بشعبية كبيرة بين السياح؛ إذ يقع في قلب العاصمة وعلى بعد دقائق فقط من قلعة إدنبرة الإسكتلندية، لكن بدلا من الاستفادة المادية للمطعم بسبب شهرته، كان يواجه خسائر كبيرة بسبب السياح.
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التعليقات على مطعم يخسر 35 ألف جنيه لسبب غريب: الزباين بيهربوا من دفع الحساب
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