احترس.. 3 أماكن بغرف الفنادق قد تحتوي على كاميرات خفية

يتردد الكثير على الفنادق لقضاء أوقاتهم، ودائما ما يدخل الأشخاص إلى الغرف دون أن ينظروا إلى محتوياتها، ولذلك حذر أحد الخبراء من إمكانية إخفاء الكاميرات في غرف بعض الفنادق.
وشرح «ماركوس هيتشينز» الخبير بالأمن السيبراني، أنه هناك بعض الطرق الخداعية التي يمكن من خلالها إخفاء الكاميرات في غرف الفنادق دون علم النزلاء، موضحًا كيفية اكتشافها، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
3 أماكن يمكن أن تحتوي على كاميرات خفية بغرف الفنادق
أجهزة إنذار الحريق
وقال «ماركوس» خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بـ«تيك توك»، إن أول شيء ينبغي البحث عنه في غرف الفنادق هو الأجهزة التي يتم وضعها في مكان واضح مثل جهاز إنذار الحريق: «جهاز الإنذار الذي يتم وضعه عادة فوق السرير مباشرة، قد يحتوي على كاميرا بداخله، ولمعرفة إذا كان يحتوي على كاميرا أم لا فيمكن تسليط الضوء عليه فإذا كان يحتوي على كاميرا فسيكون هناك انعكاس أزرق».
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