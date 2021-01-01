

احترس.. 3 أماكن بغرف الفنادق قد تحتوي على كاميرات خفية احترس.. 3 أماكن بغرف الفنادق قد تحتوي على كاميرات خفية

يتردد الكثير على الفنادق لقضاء أوقاتهم، ودائما ما يدخل الأشخاص إلى الغرف دون أن ينظروا إلى محتوياتها، ولذلك حذر أحد الخبراء من إمكانية إخفاء الكاميرات في غرف بعض الفنادق.



وشرح «ماركوس هيتشينز» الخبير بالأمن السيبراني، أنه هناك بعض الطرق الخداعية التي يمكن من خلالها إخفاء الكاميرات في غرف الفنادق دون علم النزلاء، موضحًا كيفية اكتشافها، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



3 أماكن يمكن أن تحتوي على كاميرات خفية بغرف الفنادق

أجهزة إنذار الحريق

وقال «ماركوس» خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بـ«تيك توك»، إن أول شيء ينبغي البحث عنه في غرف الفنادق هو الأجهزة التي يتم وضعها في مكان واضح مثل جهاز إنذار الحريق: «جهاز الإنذار الذي يتم وضعه عادة فوق السرير مباشرة، قد يحتوي على كاميرا بداخله، ولمعرفة إذا كان يحتوي على كاميرا أم لا فيمكن تسليط الضوء عليه فإذا كان يحتوي على كاميرا فسيكون هناك انعكاس أزرق».

ساعات التنبيهوأكد الخبير الأمني، أن الكاميرات حجمها صغير جدا ويمكن إخفاؤها في أي شيء حتى في فتحة الحائط، فيكون لساعات التنبيه «المنبه» أن تحتوي على كاميرا خفية، ويمكن اكتشاف ذلك عبر وضعها بشكل مواجه للزجاج ثم تسليط ضوء ساطع عليها، وإذا كانت تحتوي على كاميرا فيسكون هناك انعكاسا من خلال الزجاج.شواحن الـUSBوتابع الخبير في مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة، بأن شواحن الـ«USB» يمكن أن تتضمن كاميرا صغيرة بداخلها، ويمكن اكتشاف ذلك عبر تسليط الضوء عليها: «والشيء الأكثر خطورة هو أنه هناك كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتستخدم في الليل، وعلى سبيل المثال إذا كانت أجهزة إنذار الحريق تحتوي على كاميرات خفية يمكن كشفها عبر تسليط كاميرا الهاتف الأمامية إلى الأجهزة وبالتالي سنلاحظ وجود مصابيح من نوع (Led)، ويجب استخدام الكاميرا الأمامية للهاتف وليس الخلفية لأن الأخيرة بها مرشح للأشعة تحت الحمراء».











