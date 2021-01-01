

في مشهد تعاطف معه الآلاف.. شاب يجاري ذاكرة أمه المصابة بالزهايمر «حتى لا تشعر أنها تنسى» في مشهد تعاطف معه الآلاف.. شاب يجاري ذاكرة أمه المصابة بالزهايمر «حتى لا تشعر أنها تنسى»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفطر القلب، بطله شاب يدعى بدر الشامري، تظاهر بانشغاله في العمل على الرغم من أنه كان في يوم عطلته الأسبوعية، وذلك حتى لا يحرج والدته المصابة بالزهايمر والتي خيل لها أنها لم تره منذ زمنٍ بعيد.



وخلال المقطع الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة، احتفت الأم بنجلها بمجرد رؤيته على الرغم من أنه لم يكن قد فارق جلستها، غير أن معانتها من الزهايمر جعلها تتوهم بأنها لم تره منذ وقتٍ طويل.



وتساءلت الأم عن أسباب اختفاء نجلها طوال الفترة الماضية بحسب ما تعتقد، فلم يتجرأ «بدر» على التوضيح لها بأنه لم يتغيب من الأصل، بل سايرها حديثها، وأدعى أن انشغاله في العمل هو ما جعله يتغيب عنها طوال تلك الفترة.

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ولم يكن من الأم التي تعاني من الزهايمر غير أن تدعو لنجلها أن يعينه الله على المهام الشاقة التي توكل إليه في العمل، والتي تجعله يطيل الغياب عنها، على حسب ما تعتقده.ووثق «الشامري» الواقعة، من خلال كاميرا هاتفه المحمول، ونشرها عبر حسابه على تطبيق «سناب شات»، ومنه انتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية.وحصل مقطع «الشامري» -الذي ارفقه تحت عنوان «حتى لا أجعلها تشعر أنها تنسى»- على عشرات الألاف من الإعجاب على «سناب شات» وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، فيما قام مستخدمو هذه المواقع بتحية الشاب من خلال التعليقات.وكان من أبرز هذه التعليقات التي تلقاها «الشامري»، ما كتبه حساب على «تويتر» يحمل اسم «إيليف»، والذي قال: «ياليت الكل زيه»، فيما كتب حساب أخر على نفس الموقع يحمل اسم «الشامخ»، معلقًا على المقطع: «ما أجمل البر في الوالدين والله يوفقنا في البر بهم ورعايتهم على أكمل وجه».