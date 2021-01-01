

علامات يجب الحذر منها.. لمعة الساقين وصعوبة التئام جروحها تنذر بمرض خطير علامات يجب الحذر منها.. لمعة الساقين وصعوبة التئام جروحها تنذر بمرض خطير

دائمًا ما ترسل لنا أجسادنا الإشارات والتنبيهات، التي تنبئنا بشيء معين، كنقص فيتامين على سبيل المثال، أو بوادر مرض ما، لذلك علينا متابعة أجسادنا جيدًا، ومراقبة التغييرات التي تطرأ عليه بشكل مفاجئ.



من ضمن الأعراض الغريبة التي قد تطرأ على الجسد، ظهور لمعة واضحة على جلد ساقيك، أو خدر أو تقلصات مؤلمة في الفخذين والساقين، فقد تكون مصابًا بحالة تعرف باسم مرض «الشريان المحيطي».



ما هي أعراض مرض الشريان المحيطي؟

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وفقًا لموقع «مايو كلينيك»، فإن مرض الشريان المحيطي (PAD) ناتج عن الترسبات الدهنية في الشرايين مما يجعلها أكثر ضيقًا وتعبث بتدفق الدم إلى الساق والقدم.كما أنه يعرض الأشخاص المصابين به لخطر أكبر للإصابة بأمراض الشريان التاجي (CAD) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.ونظرًا لأن أعراض داء الشرايين المحيطية يمكن أن تكون خفيفة ويمكن الخلط بينها بسهولة مع أمراض أخرى، فغالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ.يعد ألم الساق، خاصة أثناء المشي، وظهور الجلد اللامع من العلامات الرئيسية على الإصابة بذلك المرض، وأيضًا الآلام في جانبي الفخذين الساق أو كلاهما بعد ممارسة الأنشطة.ومن الأعراض التي تنم أيضًا عن وجوده، خفض درجة الحرارة في إحدى الرجلين أو القدمين مقابل الأخرى أو سائر الجسد، وأيضًا تقرحات في القدمين والساقين لا تلتئم بسهولة، إضافة إلى ذلك الإحساس بنبض ضعيف في الساقين.يمكن أن تظهر هذه العلامات أيضًا على الأذرع، لكن هذا أقل شيوعًا.عوامل تزيد خطر الإصابةومن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بمرض الشرايين المحيطية، هو أن يتخطى العمر 65 عامًا، ولديك تاريخ من مرض السكري أو التدخين، ومن الخطر أن تترك المرض كذلك إذ أنه يمكن أن يؤدي إلى الغرغرينا أو البتر، بحسب التقرير الذي نشره موقع «Women’s World».ومع هذا، يمكنك الاطمئنان على صحتك، عن طريق إجراء إشاعة(ABI)، والتي توضح الفرق في ضغط الدم بين أسفل ساقيك وذراعيك، بحسب الموقع.وفي حالة اكتشاف الإصابة بالمرض، لا داعي للذعر، فهو قابل للعلاج تمامًا من خلال الأدوية مثل الأسبرين وتغييرات النظام الغذائي الصحي للقلب والتمارين الرياضية.الشيء المهم هو معرفته مبكرًا وليس مجرد تجاهله باعتباره ألمًا منتظمًا في الساق.