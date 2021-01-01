لولادة طفل يزن 6 كيلوجرامات.. عملية قيصرية عاجلة بمستشفى قنا الجامعي

نجح فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية من إجراء عملية قيصرية لولادة طفل يزن 6 كيلو جرامات، صرح بذلك الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
وأضاف أن العملية تأتي في إطار استقبال الحالات المرضية المتقدمة ،والتي تحتاج إلى قدرات بشرية متميزة ،وتجهيزات طبية متطورة ،والتي تسعى مستشفيات قنا الجامعية إلى توفيرها بدعم وتوجيهات مستمرة من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ،و الدكتور على غويل عميد كلية طب قنا.
ولادة طفل يزن٦ كيلو بقنا
وأشار الدكتور عبدالناصر عبدالجابر أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي أنه تم استقبال الحالة لسيدة تبلغ 39 عاماً تعاني من آلام الولادة والسمنة المفرطة ،وبتوقيع الكشف والفحوصات الطبية أظهرت الموجات فوق الصوتية زيادة حجم الجنين عن الطبيعي بالإضافة إلى الإصابة بسكر الحمل ،لذلك تم اتخاذ قرار العملية القيصرية العاجلة لولادة الطفل الذي يزن 6 كيلوجرامات.
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