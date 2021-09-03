غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية للبحر الأعظم 21 يوما



غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى

أعلنت محافظة الجيزة إنه فى إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق فإنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم.



وأوضحت محافظة الجيزة، فى بيان، أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم وذلك لمدة 21 يوم إبتداء من الساعة 8 صباح غداً الجمعه الموافق 3/9/2021 حتى صباح يوم الجمعه الموافق 24/9/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الـ 24 ساعة



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الدورية للاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أى معوقات ، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى كالأتى:-



حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير إتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير إتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى

( الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه) وإستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى ثم الدوران والعوده مره أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى وإستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم إتجاه نفق عباس.



كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم



كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعين الخدمات المرورية اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

