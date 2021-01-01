أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، اكتشاف 53 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا بين جنود وموظفي القوات الأمريكية وأسرهم في كوريا الجنوبية.
ووفقا لقناة “روسيا اليوم”، فقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بـ فيروس كورونا في صفوف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية 1350 إصابة.
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التعليقات على فيروس كورونا يعصف بـ جنود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية
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