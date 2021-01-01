فيروس كورونا يعصف بـ جنود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية

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أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، اكتشاف 53 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا بين جنود وموظفي القوات الأمريكية وأسرهم في كوريا الجنوبية.







ووفقا لقناة “روسيا اليوم”، فقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بـ فيروس كورونا في صفوف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية 1350 إصابة.

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وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، لا تعلن عن إحصاء يومي عن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، لكنها تكشف بدلا من ذلك عن الحالات التي تم تجميعها على فترات غير منتظمة.وقد تم تأكيد إصابة أكثر من 80 من الجنود والموظفين الأمريكيين، في قاعدة "أوسان الجوية" وحدها خلال شهر أغسطس.