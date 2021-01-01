تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص “ دجال ” لقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لممارسة أعمال الدجل بغرض النصب على المواطنين.
أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يبدى من خلالها "الدجال" المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط “ الدجال ” حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الغربية)
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التعليقات على سقوط دجال ينصب على المواطنين عبر فيسبوك
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