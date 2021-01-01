سقوط دجال ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

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سقوط دجال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص “ دجال ” لقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لممارسة أعمال الدجل بغرض النصب على المواطنين.

أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يبدى من خلالها "الدجال" المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط “ الدجال ” حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الغربية)

و بمواجهته أقر" الدجال " بما جاء بالتحريات ، وقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية ، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة).

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدجال

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

المصدر: elbalad

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