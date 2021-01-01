خاص.. ليفربول يكشف: هل يلعب محمد صلاح مع مصر أمام الجابون؟

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محمد صلاح

أكد مات ماكان، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي ليفربول الإنجليزي، أنهم ليست لديهم أي مشكلة بخصوص مشاركة محمد صلاح مع المنتخب المصري أمام الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أعلن أن محمد صلاح ومحمد النني سيشاركان مع الفراعنة أمام الجابون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وقال ماكان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" لم نقل أبدًا بأننا سنمنع محمد صلاح من السفر للجابون، ليس لدينا أي مشكلة من سفره للعب مع منتخب مصر هناك."

وأضاف:" منتخب مصر لا يحتاج لمخاطبتنا بخصوص ذلك الأمر، مدرب المنتخب أعلن ذلك، لذا فصلاح سيذهب للعب هناك، لم نقل أبدًا أن مو لا يمكنه اللعب في الجابون."

وتخلف محمد صلاح عن اللعب مع المنتخب المصري أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال، بسبب تواجد مصر في القائمة الحمراء.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الجابوني يوم الأحد المقبل في الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

المصدر: elbalad

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