أكد مات ماكان، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي ليفربول الإنجليزي، أنهم ليست لديهم أي مشكلة بخصوص مشاركة محمد صلاح مع المنتخب المصري أمام الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أعلن أن محمد صلاح ومحمد النني سيشاركان مع الفراعنة أمام الجابون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.
وقال ماكان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" لم نقل أبدًا بأننا سنمنع محمد صلاح من السفر للجابون، ليس لدينا أي مشكلة من سفره للعب مع منتخب مصر هناك."
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التعليقات على خاص.. ليفربول يكشف: هل يلعب محمد صلاح مع مصر أمام الجابون؟
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