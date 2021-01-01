نفى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، ما أثير مؤخرا حول سخريته من فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.
وسبق أن نشر احساب التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات الخاص بجنش ، صورة ساخرة عبر خاصية الاستوري يسخر فيها من فاروق جعفر، ويتهمه بالحصول على عمولات خاصة في صفقات نادي الزمالك .
وكتب جنش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر : "حساب الانستجرام الخاص بي مسروق وجاري استعاده الحساب".
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التعليقات على جنش يوضح حقيقة السخرية من فاروق جعفر على إنستجرام
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