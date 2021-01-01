جنش يوضح حقيقة السخرية من فاروق جعفر على إنستجرام



جنش جنش

نفى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، ما أثير مؤخرا حول سخريته من فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.



وسبق أن نشر احساب التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات الخاص بجنش ، صورة ساخرة عبر خاصية الاستوري يسخر فيها من فاروق جعفر، ويتهمه بالحصول على عمولات خاصة في صفقات نادي الزمالك .



وكتب جنش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر : "حساب الانستجرام الخاص بي مسروق وجاري استعاده الحساب".

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وكشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق مساء أمس عن موقف للاعبي الفريق الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليةوأكد فاروق جعفر أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قرر الاستغناء عن محمود عبدالرحيم حنش حارس مرمي الفريق مشددا أن جنش مخلص للنادي وخاض مباريات عديدة وهو مصابأضاف أن النادي حتي الآن لم يناقش جنش في أمر رحيله مشددا أنه في حال تلقيه عرضا مناسبا سيرحل ولكن في حال لم يتلق أي عرض سيبقي داخل الزمالك.