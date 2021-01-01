متى ينتهي قيام الليل.. الإفتاء تجيب

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متى ينتهي قيام الليل.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصة الفيديوهات يوتيوب سؤالاً يقول: ما حكم إكمال صلاة القيام والفجر يؤذن؟







متى ينتهي قيام الليل

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وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن حكم إكمال صلاة القيام والفجر يؤذن، إنه يمكن للسائل أن يكمل صلاة القيام، ثم يصلي سنة الفجر، ثم يؤدي صلاة الفجر، على الترتيب حرصاً على نيل ثواب وأجر كل منهم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قيام الليل، وأداء ركعتين سنة الفجر، ثم يصلي فريضة الفجر.حكم إكمال صلاة القيام والفجر يؤذنقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن صلاة قيام الليل تكون من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر.وأضاف "عاشور" خلال لقائه بفيديو مسجل له، فى إجابته عن سؤال متصلة بأنه: "أثناء صلاتي لقيام الليل يؤذن الفجر فهل أقطع صلاتي ام ماذا أفعل؟"، أن من صلَ قيام الليل قبل الفجر بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل طالما أن وقت الفجر لم يدخل، وتابع: "وإذا كنتِ بدأتِ فى صلاة قيام الليل وأذن عليكِ الفجر فلا تقطعي صلاتكِ وأكمليها ثم بعد ذلك تصلى ركعتي سُنة الفجر ثم صلاة الفجر".أديت صلاة قبل الفجر هل تعد قيام ليلقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟»، أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.حكم أداء القيام بنية تعويض الفوائتورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟وأجاب عن السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا "لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة انوِ صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا".