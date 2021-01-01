أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 866.968 حالة في المغرب.
وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة المغربية فقد تم إجراء 39.699 من الفحوصات خلال 24 ساعة ، ليرتفع إجمالي الفحوصات بلغ 8.152.679 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
ورصدت الوزارة 100 حالة وفاة ليصل العدد إلى 12.749، بينما تم التأكد من 7057 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 800.664.
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التعليقات على دولة عربية تسجل 100 حالة وفاة بـ كورونا في 24 ساعة
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