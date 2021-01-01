انخفاض 3 درجات في هذا الموعد.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام



انخفاض 3 درجات انخفاض 3 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة من الخميس 2 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.



وأكدت الهيئة أنه بداية من يوم الأحد المقبل يوجد تحسن نسبي في درجات الحرارة والتي تنخفض بقيم من 2 : 3 درجات على كافة الأنحاء.



وأضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت الهيئة "تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء ليلا".وأشارت الهيئة إلى أن يوم الأربعاء 1 سبتمبر يشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (500 : 70 كم/س) وارتفاع الموج (3 : 4 متر).يوم الخميس:فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا )يوم الجمعة:فرض أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا ).يوم السبت:فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا ).الثلاثاء:فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 30%.​