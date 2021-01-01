أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة من الخميس 2 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وأكدت الهيئة أنه بداية من يوم الأحد المقبل يوجد تحسن نسبي في درجات الحرارة والتي تنخفض بقيم من 2 : 3 درجات على كافة الأنحاء.
وأضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.
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التعليقات على انخفاض 3 درجات في هذا الموعد.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام
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