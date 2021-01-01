ماذا حدث في شاطئ المهندسين بالإسكندرية؟ - فيديو



شاطئ المهندسين بالإسكندرية شاطئ المهندسين بالإسكندرية

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن مشاجرة وتشابك بالأيدي بين أفراد داخل شاطئ نادي المهندسين التابع للنقابة الفرعية بالإسكندرية الأمر الذي آثار تفاعلاً.



ووفقًا للفيديو المتداول وقعت المشاجرة بين مجموعة من العمال بشاطئ نادي النقابة وعدد من رواد الشاطئ، ظهر خلاله اشتباكات بين أفراد يحملون عصي الشماسي وسط حالة من الفزع بين الزائرين.



أثارت الواقعة غضب العشرات من أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم، مطالبين بالتحقيق فيما جرى وحساب المخطئين، فيما أفاد عدد من رواد النادي بأن الواقعة لم تكن الأولى التي تظهر تعديات مستأجري الشاطئ على رواد شاطئ النادي.

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من جانبه، أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن المشاجرة التى وقعت داخل شاطئ نادى المهندسين بمنطقة سابا باشا وانتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أن ما حدث يعد أمرًا استثنائيًا خلال موسم الصيف الحالي.وعن ملابسات الواقعة، قال بيان نقابة المهندسين بالإسكندرية: "أثناء تواجد أحد أبناء المهندسين مع أصدقائه داخل الشاطئ وقعت مشادة مع عمال الشاطئ أثناء تأجير البدال وتطورت إلى تشابك بالأيدى وإصابة أحد الشباب".أضاف البيان "أن مجلس النقابة استدعى الشرطة لإحتواء الموقف، بينما رفض الشباب تحرير محضر بالواقعة وأشادوا بموقف إدارة النادي في احتوائها والحفاظ على حقوقهم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب والتحقيق اللازم للواقعة".وأوضحت نقابة المهندسين في بيانها أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مستأجر الشاطئ طبقا للتعاقد وإنهاء خدمة العمال وتغيير الطاقم بالكامل وذلك من وحدة مراقبة الشاطئ المنشأة للمتابعة اليومية على مدار الساعة للشاطىء واستقبال الشكاوى، كما تقرر تشديد وزيادة أفراد الأمن بالشاطئ للوقوف ضد أي عناصر تثير الشغب بالشاطئ.https://www.facebook.com/watch/?v=433919331317663