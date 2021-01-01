الفستان التريكو يتربع على عرش الموضة النسائية فى خريف وشتاء 2021



الفستان التريكو الفستان التريكو

تظهر الفساتين التريكو، ضمن الأبرز فى الموضة النسائية فى خريف وشتاء 2021_2022، لتمنح المرأة إطلالة دافئة وأنيقة، إذ يصنع من الصوف والكشمير ويأتى بقصة طويلة أو متوسطة الطول.



وكشفت مجلة معنية بالموضة، أن الفستان التريكو، يأتى بألوان خريفية هادئة تتنوع بين درجات البيج والكريمي الفاتحة إلى درجات البني الدافئة، بالإضافة إلى الدرجة اللونية البينية "جريج"، وهي مزيج بين الرمادي والبيج، وفقا لموقع العين الإماراتى.



وأشارت العين الإماراتى، إلى أن الفستان التريكو متوسط الطول، يتناغم مع بوت يصل طوله إلى الركبة، في حين يتناغم الفستان التريكو الماكسي مع صندل خريفي أو بوت الكاحل.

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ومن جهة أخرى حضرت عارضة الأزياء، هايدي كلوم، والنجمة العالمية، جينيفر لوبيز والنجمة، جانيوري جونز، عرض أزياء "دولتشي آند جابانا"، الذى أقيم في البندقية، بإيطاليا، حيث ارتدت هايدى البالغة من العمر 48 عاماً، فستانا أسود بكتف واحد وكانت بصحبة زوجها توم كوليتز، البالغ من العمر 31 عامًا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.ظهرت هايدي رشاقتها وهى مرتدية فستانها اللامع، الذى تميز بفتحة فى الساق، وتنورة شبه شفافة بلون فضي، كما وضعت لون وردى على أظافرها، وارتدت حذاء بكعب أسود سميك، ووضعت مكياج مناسب لإطلالتها، والفستان من تصميم العلامة التجارية "Dolce & Gabbana"، ويبلغ سعره 245 جنيه إسترلينى، وأكملت هايدي إطلالتها بقلادة على شكل بروش.وحضر عرض الأزياء، كل من عارضة الأزياء، كورتني كاردشيان وليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة ديانا، عرض أزياء "دولتشي آند جابانا" في البندقية في وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع.