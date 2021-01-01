رئيس الزمالك يتحدث عن الصفقات وعودة النقاز.. ويرد على طلب "سحب الدوري"



حسين لبيب حسين لبيب

قال رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، حسين لبيب، إن فريقه هو من توّج بالنسخة المنصرمة من بطولة الدوري لذا يضم قوام فريق هو الأفضل.



وأضاف حسين لبيب، خلال لقاء أُجريّ معه بفضائية الزمالك:"أنا بطل الدوري، قوام لاعبي فريقي يضم أفضل اللاعبين ولديّ 6 لاعبين تمت إعارتهم وطالبنا بعودتهم ومعهم مجموعة أخرى من الناشئين تمت إعارتهم، وفي النهاية القائمة ستتكون من 30 لاعبًا حتى 35 لاعبًا، وهناك 3 أو 4 من العائدين سجلوا الكثير من الأهداف في الموسم الماضي، الفريق الذي فاز بالدوري سيتم إضافة له 6 لاعبين ولماذا لا يعتدوا صفقات جديدة للفريق؟.. قبل التعاقد مع لاعبين من خارج النادي أنظر أن هناك 8 لاعبين يحتاجون تجديد عقودهم وهؤلاء يمثلون أهمية قصوى لأحافظ على قوام الفريق".



وأشار رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، إلى أن المدير الفني لفريقه، باتريس كارتيرون، وافق على عودة المحترف التونسي السابق بفريقه، حمدي النقاز، قائلاً:"سيأتي خلال يومين وسنتفاوض معه وسننظر لمصلحة نادي الزمالك".

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وتطرق حسين لبيب، لمفاوضات نادي الحزم السعودي مع أوباما بقوله:"أوباما إنسان محترم ويعشق الزمالك، جلسنا معه أكثر من جلسة ومع مسؤولي الحزم أكثر من مرة ولم يحدث نصيب، وكل ماطلبه الزمالك من يوسف أوباما قال له اللاعب حاضر لذا أشكره أمام الجميع، ونحافظ على لاعبينا ولا نفرط بهم وبالتالي يوسف أوباما معنا في الموسم المقبل".وتابع:"هناك لغة حوار مع بيراميدز، وحين كان في حاجة لملعب تحدثت مع ممدوح عيد ومنحنا ملعب ناديه في آخر مباراتين، علاقتنا جيدة بجميع الأندية بدون استثناء ونتعامل معهم بكل حيادية واحترام ونتوقع من الجميع يرد علينا كذلك وإذا لم يحدث ذلك نعرف الرد بطريقتنا"، وبخصوص وجود اهتمام من قبل ناديه بضم لاعب بيراميدز، عبدالله السعيد، ردّ لبيب:"أكيد".وأوضح لبيب أن ناديه مُصر على تجديد تعاقده مع المحترف المغربي في صفوفه، أشرف بنشرقي، قائلاً:"أوعد جماهير نادي الزمالك ببذل أقصى جهدنا وإذا كان هناك شيئًا ما سأعلن ذلك، ولم نقصر في أي شيء وأمامنا 4 أشهر ولكننا نعمل من الآن وقبل انتهاء فترة القيد سأعلن ماذا حدث خلال الشهرين الماضيين، اتفقنا على كل شيء مع أشرف بنشرقي وتبقى بند وحيد ولن أوافق عليه ولكن تم الاتفاق على كل شيء، ولكن في الوقت المناسب سأعلن التجديد لأشرف بنشرقي أو عدم التجديد والسبب في ذلك".وأتم رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك تصريحاته عن الصفقات الجديدة لناديه بقوله:"هناك 4 أندية يريدون التعاقد مع حراس الزمالك، جنش مستمر مع الزمالك ومحمد صبحي سيعود ولكن هناك حارس سيخرج في النهاية على سبيل الإعارة أو البيع ومن حق أحمد نادر السيد الاحتراف نرى أنه مستقبل النادي وبخلاف ضم اللاعب عمر كمال عبدالواحد هناك لاعبين أو ثلاثة لن يتم الإعلان عنهم الآن، ولكن بعد الاستقرار على قوام فريقي بالكامل وأجدد العقود وأعلم من سيتواجد بقوام الموسم المقبل ومن لا".وردّ لبيب على سؤال مقدم البرنامج بخصوص معلومة لديه بأن هناك من تقدم بطلب لسحب بطولة الدوري من الزمالك بقوله:"لا أهتم بذلك؛ فالرياضة ليست في المحاكم بل في الملاعب، نحن أبطال الدوري بجهد أولادنا، وأي زملكاوي شاهد بأننا كسبنا بعرقنا ولم يُساعدنا سوى مخ أولادنا والمدير الفني".وتطرق رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك إلى أُثير بخصوص تهنأة ناديه لأندية أخرى في مصر بقوله:"نُرسي مباديء الاحترام وعدم التعصب، نحاول بقدر المستطاع ألا نُخطيء في أي شخص ولكن نحاول الحفاظ على حقوق الزمالك، وصلتنا برقيات تهنئة بالدوري من الخليج ومن بلاد أوروبية وأفريقية وهي أمور تُشعرك بالفخر أن هذه الناس تعرفك، هذا بخلاف الشخصيات العامة المصرية أو غير المصرية من يهنينا نحترمه من لم يُهنينا قد يكون نسى يُهنينا أو يشعر بالضيق، كل الأندية أخوة لنا ونهنأهم بصورة عادية، وهي قيّم لن نتنازل عنها، وهناك أندية كثيرة في مصر أرسلت لنا تهنئة بالدوري ولن أذكر اسماء".