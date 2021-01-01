كشف تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، عن رد فعل ريال مدريد بعد فشل صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.
وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، حيث قدم عرضين لباريس سان جيرمان، إلا أن النادي الفرنسي رفض العرض الأول، ولم يرد على الثاني.
وانسحب ريال مدريد بشكل نهائي من المفاوضات مع باريس سان جيرمان، نظرًا لتجاهل النادي الفرنسي للرد على الميرنجي.
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التعليقات على ريال مدريد يبدأ حرب المزايدات مع باريس علي مبابي
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