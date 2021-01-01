ريال مدريد يبدأ حرب المزايدات مع باريس علي مبابي



مبابي مبابي

كشف تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، عن رد فعل ريال مدريد بعد فشل صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.



وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، حيث قدم عرضين لباريس سان جيرمان، إلا أن النادي الفرنسي رفض العرض الأول، ولم يرد على الثاني.



وانسحب ريال مدريد بشكل نهائي من المفاوضات مع باريس سان جيرمان، نظرًا لتجاهل النادي الفرنسي للرد على الميرنجي.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قررت إدارة ريال مدريد بدء الحرب على باريس سان جيرمان، من خلال الدخول في مفاوضات مع مبابي وتقديم عرض يفوق ما سيقدمه له باريس سا جيرمان للتجديد.وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، وسيستغل سان جيرمان تلك المدة، من أجل إقناعه بالتجديد.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد سيضطر للانتظار حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وهو الموعد القانوني لبدء التفاوض مع مبابي، على أمل الحصول على توقيعه مجانا، لينضم للفريق في الصيف المقبل.