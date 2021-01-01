حدد جهاز الكرة في الإنتاج الحربي شروط الموافقة على بيع مصطفى البدري جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلم "كووورة" من مصدر مطلع في إدارة الإنتاج الحربي، أن هناك إصرار على تقاضي 10 ملايين جنيه للموافقة على بيع مصطفى البدري.
وتوقف عرض نادي الزمالك للحصول على خدمات مصطفى البدري عند 7 ملايين جنيه، بينما تراجع الأهلي عن فكرة ضم اللاعب بعد رفض إدارة الإنتاج الحربي عرضا بقيمة 5 ملايين جنيه، بينما هناك عرض من صفوف فاركو لضم اللاعب مقابل 6 ملايين جنيه.
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التعليقات على 3 ملايين تفصل الزمالك عن صفقة البدري
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