3 ملايين تفصل الزمالك عن صفقة البدري

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صورة الخبر: مصطفى البدري
مصطفى البدري

حدد جهاز الكرة في الإنتاج الحربي شروط الموافقة على بيع مصطفى البدري جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم "كووورة" من مصدر مطلع في إدارة الإنتاج الحربي، أن هناك إصرار على تقاضي 10 ملايين جنيه للموافقة على بيع مصطفى البدري.

وتوقف عرض نادي الزمالك للحصول على خدمات مصطفى البدري عند 7 ملايين جنيه، بينما تراجع الأهلي عن فكرة ضم اللاعب بعد رفض إدارة الإنتاج الحربي عرضا بقيمة 5 ملايين جنيه، بينما هناك عرض من صفوف فاركو لضم اللاعب مقابل 6 ملايين جنيه.

وهناك مفاوضات مكثفة من جانب إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، وذلك من أجل إقناع اللاعب بخطوة التواجد ضمن الفريق خلال الموسم الجديد، وأيضا إقناع إدارة الإنتاج بالمقابل المادي المعروض وتقريب وجهات النظر في الـ3 ملايين المتبقية.

ولعب مصطفى البدري مع الإنتاج الحربي قبل هبوطه إلى القسم الثاني 28 لقاء وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع هدفين.

المصدر: كووورة

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