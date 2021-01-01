سر فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو

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مصطفى محمد

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، سر فشل المصري مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي، في الانتقال إلى بوردو خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

واستعار جالطة سراي اللاعب المصري من الزمالك لموسم ونصف، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وكان بوردو قدم عرضًا رسميًا إلى جالطة سراي التركي لاستعارة اللاعب، مقابل مليوني يورو مع أحقية الشراء بدفع 5 ملايين يورو أخرى.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن جالطة سراي وبوردو اتفقا على تفاصيل الصفقة، لكن النادي التركي فشل في دفع أموال شراء مصطفى محمد للزمالك.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن مصطفى محمد اجتاز بالفعل الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بوردو، لكنه تعرض لصدمة كبيرة بعد فشل الصفقة، لا سيما أنه رفض عدة عروض من أجل التوقيع مع النادي الفرنسي.

المصدر: kooora

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