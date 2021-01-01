سر فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، سر فشل المصري مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي، في الانتقال إلى بوردو خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
واستعار جالطة سراي اللاعب المصري من الزمالك لموسم ونصف، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.
وكان بوردو قدم عرضًا رسميًا إلى جالطة سراي التركي لاستعارة اللاعب، مقابل مليوني يورو مع أحقية الشراء بدفع 5 ملايين يورو أخرى.
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