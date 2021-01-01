

كوريا الجنوبية تنهي احتكار «جوجل» و«أبل» لأنظمة دفع التطبيقات كوريا الجنوبية تنهي احتكار «جوجل» و«أبل» لأنظمة دفع التطبيقات

ذكر موقع “ذا فيرج” التقني، أن كوريا الجنوبية أصبحت أول دولة تفرض قيودًا على سياسات الدفع الخاصة بعملاقي التكنولوجيا “جوجل” و"أبل"، والتي تجبر المطورين على استخدام أنظمة الفوترة الخاصة بهم فقط.

ووافق البرلمان على مشروع قانون يمنع مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى من مطالبة المطورين باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم فقط لمعالجة بيع المنتجات والخدمات الرقمية.

وتتطلب هذه السياسات عادةً من المطورين أن يدفعوا للشركتين عمولة تصل إلى 30% في كل معاملة.

وصوّت المشرعون الكوريون الجنوبيون بأغلبية 180 من أصل 188 لصالح تمرير التعديلات التي أُدخلت على قانون أعمال الاتصالات.