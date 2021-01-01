جوجل تؤجل العودة للمكاتب حتى يناير 2022

قررت جوجل، إرجاء عودة موظفيها إلى المكاتب حتى 10 يناير 2022، وذلك بالتزامن مع تفشي متغير "دلتا" شديد العدوى.
وقال "سوندار بيتشاي" الرئيس التنفيذي للشركة عبر المدونة الخاصة بالشركة، إن تأجيل موعد العودة سيمنح الموظفين مزيدًا من المرونة، مع السماح للبلدان والمناطق المختلفة لتحديد موعد إنهاء ظروف العمل من المنزل.
وأضاف بيتشاي: لقد كانت جائحة COVID-19 تحديًا لنا جميعًا وما زلت معجبًا بالطريقة التي نتعامل بها مع الجائحة.. على الرغم من هذه التحديات ، يسعدني أن أقول إن عددًا كبيرًا من المكاتب على مستوى العالم مفتوح بالفعل للعمل ، ونحن نرحب بعودة عشرات الآلاف من موظفي Google على أساس تطوعي.
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