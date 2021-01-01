كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن شركة "فيسبوك" تستعد لتقليص المحتوى السياسي على منصتها وسط الانتقادات المستمرة من المستخدمين لهذا النوع من المحتوى، وبعد ردود فعل إيجابية على التجربة الأولية لهذه الخطوة.
وأشار الموقع إلى أن (فيسبوك) ستعلن عن خطط للتخفيف من أهمية المنشورات السياسية ومحتوى الأحداث الجارية في موجز الأخبار على الشبكة الاجتماعية، بعد ما اختبرت الشركة في وقت سابق من هذا العام تقليل المحتوى السياسي للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإندونيسيا وحصلت على ما يبدو على استجابة إيجابية.
كما قلّلت الشركة من تركيزها على مشاركات معينة للمستخدم مثل احتمال التعليق على منشور أو مشاركته، وبدلاً من ذلك انتقلت إلى إعطاء الأولوية لملاحظات المستخدم الأخرى.
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التعليقات على «فيسبوك» تخطط لتقليص المحتوى السياسي على منصتها الاجتماعية
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