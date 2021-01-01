

تحذير صارم من استخدام هذه الإصدارات من واتساب تحذير صارم من استخدام هذه الإصدارات من واتساب

تأتي معظم تطبيقات واتساب WhatsApp المعدلة، مرفقة ببرامج ضارة والتي بمجرد تثبيتها على هاتفك الذكي، تعمل تلك البرمجيات الخبيثة على استهدافك بقصد نشر عمليات احتيال خطيرة.



وفي الآوانة الأخيرة، اكتشف تطبيق معدل من واتساب يضر بالملايين من الهواتف الذكية، وحسبما ذكر موقع "thehansindia"، ينشر برنامج المراسلة المزيف FMWhatsApp، أخطر أنواع فيروس طروادة ويسمى Triada، والذي يعمل على إصابة أجهزة مستخدميه بكود برمجي خبيث يمكنه قراءة الرسائل القصيرة، وفتح الإعلانات، وإطلاق الاشتراكات.



ما هي تطبيقات واتساب المعدلة؟

تطبيق واتساب المعدل ما هو إلا إصدار غير رسمي أو مقلد من برنامج المراسلة الشهير "واتساب"، يجذب المستخدمين من خلال وعدهم بميزات غير موجودة في خدمة التراسل الأصلية التابعة لشركة فيسبوك.

قد يعجبك أيضا...

وقد تم إنشاء الإصدارات المعدلة بواسطة مطورين تابعين لجهات خارجية وهي مصممة لتشبه تطبيق واتساب الرسمي من جميع النواحي تقريبا، من حيث المزايا الرئيسية للخدمة وواجهة المستخدم ولكن مع اختلاف بسيط في الاسم ورمز الشعار، ولكنها توفر المزيد من الميزات التي يبحث عنها المستخدمون.ولكن تعد الميزات الإضافية ليست مستقرة وبعض الجهات الخبيثة تنشر البرامج الضارة من خلالها، ومن أمثلة التطبيقات المعدلة أو المزيفة من واتساب، تطبيقي FMWhatsApp و GBWhatsApp.لذلك، إذ كنت قد تميل إلى استخدام أحدى التطبيقات المعدلة من واتساب، من أجل الحصول على المزيد من الخواص القابلة للتخصيص والمزيد من خيارات الدردشة، عليك أن تكون بعيدا عن مثل هذه النوعية من البرامج، ولأجل هذا أصدر بعض الخبراء تحذيرات عاجلة للبعد عن هذه البرامج المزيفة وعدم استخدامها لأنها ليست تطبيقات عادية.ولأن مثل هذه التطبيقات المعدلة لن تجدها متوفرة للتحميل عبر متجر تطبيقات أندرويد جوجل Play، لأنه لا يُسمح لمطورى تلك التطبيقات المقلدة بإضافة برامجهم الضارة على منصته، لذا سيتعين عليك تنزيل ملف APK الخاص بالتطبيقات الغير رسمية خارج المتجر.ويعد تنزيل التطبيقات من متجر Google Play تجربة آمنة، حيث أن جميع التطبيقات المتوفرة على منصته قد اجتازت العديد من فحوصات الأمان واجتازت مستويات مختلفة من المتطلبات حتى تكن خالية البرامج الضارة لأجهزة مستخدميها، لذا يمكنك القول أن التطبيقات غير الرسمية لا تصل إلى متجر بلاي، حيث لا تقدم عملاقة التقنية الأمريكية تطبيقًا عشوائيًا لمستخدميها مطلقا.وفي حالة تنزيل التطبيق المعدل من خارج متجر Play، توجد إجراءات أمان إضافية تضيفها جوجل لنظام التشغيل الخاص بها، فبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون تجري Google فحصا أمنيا على أي تطبيق مثبت خارج متجرها على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث تساعد الشركة على التأكد من عدم وجود تطبيقات ضارة داخل نظامها البيئي.ومع ذلك، فإن تنزيل التطبيقات المعدلة من واتساب، لا يتطلب أي مستوى من التفويض الأمني، لذلك، توجد مخاطر كبيرة في تنزيل تلك البرامج وتثبيتها على هاتفك الذكي، فإن معظم التطبيقات الغير رسمية تأتي محملة بالعديد من البرامج بالبرمجيات الخبيثة.وتستهدف البرامج الضارة على تطبيقات واتساب المعدلة، هاتفك بهدف القيام ببعض عمليات الاحتيال، حيث اكتشف الإصدار المعدل والمسمى FMWhatsApp، أنه ينشر نوعا من فيروسات طروادة الخبيثة، ويصيب الهواتف الذكية بكود برمجي يمكنه قراءة الرسائل القصيرة، وعرض الإعلانات على شاشة هاتفك، والاشتراك في العديد من الخدمات باهظة الثمن.وكما لا يتم تشفير تطبيقات واتساب المعدلة، من طرف إلى طرف مثل الإصدار الرسمى المملوك لشركة فيسبوك، مما يعني أن رسائلك ليست محمية بنفس إجراءات الأمان التي تحصل عليها عادةً مع واتساب، لذلك، يمكن أن تكشف محادثاتك لأي جهات خارجية مثل الهاكرز.وأيضا، عند استخدامك لمثل هذه التطبيقات أنت لا تخاطر فقط بخصوصيتك عن طريق تنزيل البرامج المعدلة، بدلاً من ذلك، أنت تخاطر بإزالة حسابك من خدمة الدردشة بالكامل، حيث ستحظره شركة فيسبوك بشكل رسمي، حيث قد منع واتساب المستخدمين من استخدام هذه البرامج المقلدة في الماضي.