

أوبو تستعد لإطلاق سلسلة Reno6 عالميا أوبو تستعد لإطلاق سلسلة Reno6 عالميا

أعلنت شركة أوبو Oppo، بشكل رسمي عن سلسلة هواتف Reno6، خلال شهر يونيو الماضي، ثم وسعت نطاق توفرها إلى الهند في منتصف يوليو، وعلى ما يبدو أن الشركة الصينية تخطط لنشر تشكيلة الهواتف المتوسطة الفئة عالميا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة أوبو لإطلاق سلسلة هواتف رينو الأحدث Reno6، في بعض الأسواق العالمية من بينها أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا رسميا في 7 سبتمبر الجاري.



وكانت أوبو قد طرحت أفضل هواتف رينو6 في بعض الأسواق العربية، حيث يعتبر هاتف Oppo Reno6 Pro 5G أكثر ما يتم الإعلان عنه في الإمارات العربية المتحدة.

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وبينما يتوفر هاتف Reno6 (4G) للبيع في مصر، ولكن نظيره بتقنية الجيل الخامس Reno6 5G، متاح للحجز المسبق في الأسواق المصرية، وسيستمر الحجز حتى 4 سبتمبر الجاري.ويتوفر هاتف Reno6 5G أيضا، للبيع على موقع أوبو في كينيا، والذي سيتم إطلاقه في 6 سبتمبر بنفس الدولة، حيث شوقت الشركة الصينية عن مزايا كاميرا الهاتف القادم، من خلال مقطع فيديو تشويقي يشرح وضع التصويرBokeh Flare Portrait.