المربع نت – كشفت جيلي عن إمجراند 2022 الجيل الرابع الجديد كلياً للسيدان، والتي حافظت على سيادتها في قوائم مبيعات السيدان الصينية لتسعة أعوام متوالية بمبيعات إجمالية تعدت 3.25 مليون نسخة.
ويتميز الجيل الجديد بخارجية عصرية وداخلية أكثر تطوراً وراحة، مع ازدياد حجم السيارة قليلاً لتوفير مساحة أكثر رحابة لتحريك الأقدام في المقصورة، كما تحسن الأداء الديناميكي للسيارة بفض انخفاض مركز الجاذبية ومعامل السحب إلى 0.27 Cd فقط.
بالانتقال للداخلية نرى شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، وتشمل مزايا السيارة مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا رؤية محيطية شاملة، ودعم للتحديثات عبر الهواء.
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التعليقات على جيلي إمجراند 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً
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