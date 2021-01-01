

جينيسيس GV80 موديل 2022 تكشف نفسها بتحديثات جديدة جينيسيس GV80 موديل 2022 تكشف نفسها بتحديثات جديدة

المربع نت – كشفت جينيسيس عن GV80 موديل 2022 في كوريا الجنوبية بتحديثات هامة أبرزها إضافة فئة أكثر فخامة بستة مقاعد.



في هذه الفئة لن ترون تغييرات في المقاعد الأمامية، ولكن في الصف الثاني سترون مقعدين منفصلين بينهما كونسول أوسط ضخم بضوابط سمعية وحوامل أكواب بمزايا التدفئة والتهوية وشاحن لاسلكي للجوال.



كما يأتي الصف الثاني من المقاعد بأنظمة تحكم مناخية خاصة به وشاشات ترفيهية جديدة، كما حصلت السيارة على نظام جديد للإبقاء على تشغيل مروحة النظام المناخي لـ 30 دقيقة بعد إيقاف وإغلاق السيارة، والهدف هو تجفيف مكيف الهواء بعد التشغيل لمنع روائح الرطوبة السيئة من التسرب.

كما تدعم GV80 الجديدة التحديثات عبر الهواء لنظام المعلومات الترفيهية، ووضحت جينيسيس أن التحديثات ستسمح بإضافة مزايا جديدة في المستقبل.وتستمر GV80 بمحركات 3.5 لتر 6 سلندر و2.5 لتر بنزين و3.0 لتر ديزل كما هي، وستنطلق في السوق الكوري خلال أسابيع وفي باقي الأسواق العالمية لاحقاً.



