جيب جراند كوماندر 2022 فيس ليفت تنطلق في الصين

المربع نت – أزاحت جيب الستار عن سيارة جراند كوماندر 2022 فيس ليفت المخصصة للسوق الصيني بمجموعة تحديثات جمالية للتصميم الخارجي، ونشير إلى أن السيارة مختلفة عن “كوماندر” التي دشنتها جيب منذ أيام في أمريكا الجنوبية.
وتشارك جيب كوماندر اللاتينية نفس المنصة مع كومباس، بينما تشارك جراند كوماندر الصينية المنصة مع شيروكي، وقد انطلقت في عام 2018 بشكل حصري للسوق الصيني قبل استلامها لنسخة هجينة بالقابس في 2019.
وتتميز جراند كوماندر بزيادة طولها وعرضها وارتفاعها مقارنة بكوماندر اللاتينية، وتشمل التحديثات الجمالية مصابيح أمامية أكبر حجماً مندمجة بشكل كلي مع الشبك الأمامي، كما تم إعادة تصميم المصد الأمامي وتحديث المصابيح الخلفية.
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