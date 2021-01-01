

رسميا.. DS الفرنسية تتحول لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في 2024 رسميا.. DS الفرنسية تتحول لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في 2024

أعلنت شركة DS الفرنسية ، عن تحولها لإنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2024 ، والتخلي عن السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي ، لتصبح اخر علامة تجارية حديثة تنضم لقائمة المتحولون في صناعاتهم الى الكهربائية ، بالرغم من انتاجها للسيارات الكهربائية منذ عام 2019 .



وأوضحت شركة DS الفرنسية: "سنعمل على تعزيز تشكيلتنا من خلال تقديم نسخة كهربائية من DS 4 ، سنقوم بعد ذلك بالكشف عن تصميم جديد، وإطلاق أول مشروع كهربائي بنسبة 100٪ من ستيلانتيس على أساس منصة STLA المتوسطة ".



وأضافت شركة DS " أن النموذج القادم سيحتوي على تقنية رائعة وتحسينات. تعد السيارة الكهربائية أيضًا بميزات تقنية تتناسب تمامًا مع عملاء DS للسيارات."

وقالت بياتريس فوشيه الرئيسة التنفيذية لشركةDS في بيان لها : " تشهد صناعة السيارات تغييرًا لم يسبق له مثيل في التوسع والسرعة. كشركة رائدة، توقعت شركة DS للسيارات هذه الخطوة مع جعل الكهرباء في صميم استراتيجيتها ".

قد يعجبك أيضا...

و تابعت فوشيه قائلة "إنها قررت تسريع تطوير المركبات الكهربائية من أجل إنشاء نموذج كهربائي جديد 100٪ للسفر، مرغوب فيه من حيث المتعة ورائع من حيث الجودة والأداء." كما وصفت الانتقال إلى الكهرباء فقط بأنها "خطة جريئة" ، والتي ستتبلور بداية من عام 2024.والجدير بالذكر ان الطرازات القائمة على منصة STLA المتوسطة ستبلغ طولها حوالي 4.200-5.000 مم. كما سيتم تزويدهم بحزم بطاريات 87-104 كيلو واط في الساعة، والتي توفر ما يصل إلى 700 كيلومتر من المدى.