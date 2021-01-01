أعلنت شركة DS الفرنسية ، عن تحولها لإنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2024 ، والتخلي عن السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي ، لتصبح اخر علامة تجارية حديثة تنضم لقائمة المتحولون في صناعاتهم الى الكهربائية ، بالرغم من انتاجها للسيارات الكهربائية منذ عام 2019 .
وأوضحت شركة DS الفرنسية: "سنعمل على تعزيز تشكيلتنا من خلال تقديم نسخة كهربائية من DS 4 ، سنقوم بعد ذلك بالكشف عن تصميم جديد، وإطلاق أول مشروع كهربائي بنسبة 100٪ من ستيلانتيس على أساس منصة STLA المتوسطة ".
وأضافت شركة DS " أن النموذج القادم سيحتوي على تقنية رائعة وتحسينات. تعد السيارة الكهربائية أيضًا بميزات تقنية تتناسب تمامًا مع عملاء DS للسيارات."
وقالت بياتريس فوشيه الرئيسة التنفيذية لشركةDS في بيان لها : " تشهد صناعة السيارات تغييرًا لم يسبق له مثيل في التوسع والسرعة. كشركة رائدة، توقعت شركة DS للسيارات هذه الخطوة مع جعل الكهرباء في صميم استراتيجيتها ".
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التعليقات على رسميا.. DS الفرنسية تتحول لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في 2024
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