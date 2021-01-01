

مواصفات وأسعار هاتف Lenovo K13 مواصفات وأسعار هاتف Lenovo K13

أعلنت الآن شركة لينوفو عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة الاقتصادية تحت مسمى Lenovo K13، ويأتي هذا الهاتف الجديد مع مواصفات جيدة للغاية مقارنة بالسعر الذي لا يتخطى 105 دولارات حيث يضم بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير ويضم كاميراتين في الخلف بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن.



مواصفات الهاتف لينوفو K13

هذا الهاتف الجديد مصمم حول شاشة IPS LCD حجمها 6.52 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل وتحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بالإضافة إلى أن الهاتف Lenovo K13 يضم كاميراتين في الخلف بجانب فلاش LED، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق (هذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية)، وعلاوة على ذلك فإن هيكل الهاتف من البلاستيك وحاصل على تصنيف IP52 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.



يتم تشغيل الهاتف Lenovo K13 بمعالج ثماني النواة من فئة UNISOC SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة IMG8322 وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام قابلة للتوسيع من خلال فتحة بطاقة microSD، كما أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 Go edition مع أحدث واجهة مستخدم من لينوفو.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستضم شاحن عادي بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في دعم تركيب شريحتي اتصال 4G في وضع الاستعداد ودعم VoLTE مزدوج وWi-Fi b / g / n وBluetooth 4.2 مع دعم أنظمة تحديد المواقع العالمية الرئيسية (GPS وGLONASS وGalileo وBeiDou) بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف.سعر الهاتف Lenovo K13الهاتف Lenovo K13 متوفر حاليا للشراء في روسيا بسعر يبدأ من 105 دولارات أمريكية للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام.