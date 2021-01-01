

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT Neo2 تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT Neo2

في الأسابيع الماضية أكد نائب رئيس شركة Realme China أن الشركة تعمل حاليا على الهاتف Realme GT Neo2 الذي سيكون خليفة لهاتف GT Neo الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي، والآن ظهر تسريب جديد صادر من Digit.in وOnLeaks يكشف عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف القادم والتي تؤكد أنه سيكون أحد هواتف ريلمي الرائدة لهذا العام، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على مواصفات الهاتف Realme GT Neo2.



المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT Neo2

هاتف ريلمي القادم سيتوفر مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.62 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أن الشاشة تحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف بتصميم مختلف لسلسلة GT كما هو الحال مع فلاش LED المزدوج، مع العلم بأن الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية).

الهاتف Realme GT Neo2 يصل مع معالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 870 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كما أنه يصل مع معالج رسوميات من فئة Adreno 650 وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0.