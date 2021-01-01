

Geekbench تكشف عن مواصفات الجهاز اللوحي Realme Pad Geekbench تكشف عن مواصفات الجهاز اللوحي Realme Pad

في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التسريبات التي تخص الجهاز اللوحي Realme Pad الذي سيكون أول دخول لشركة ريلمي إلى سوق الأجهزة اللوحية، والآن كشفت منصة اختبارات الأداء Geekbench عن المواصفات المؤكدة التي سيصل بها هذا الجهاز اللوحي والتي سأعرضها عليكم في مقال اليوم.



أكدت منصة Geekbench أن الجهاز اللوحي Realme Pad سيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G80 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم من ريلمي بالإضافة إلى أن هذا الجهاز اللوحي سيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول سيضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت، والإصدار الثاني سيضم 6 جيجا رام و64 جيجا بايت.



مواصفات الجهاز اللوحي Realme Pad

ووفقا لبعض التسريبات السابقة فإن هذا الجهاز سيصل مع شاشة IPS LCD حجمها 10.4 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 60 هرتز كما أن الجهاز اللوحي Realme Pad سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبخصوص البطارية فستصل بسعة 7100 ملي أمبير.وعلاوة على ذلك تشير التسريبات إلى أن السعر المتوقع للجهاز اللوحي القادم سيكون حوالي 275 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 4 جيجا رام؛ كل هذه مجرد شائعات وننتظر أن تخرج الشركة بمزيد من التفاصيل قبل الإعلان الرسمي المتوقع يوم 9 سبتمبر.



