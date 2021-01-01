في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التسريبات التي تخص الجهاز اللوحي Realme Pad الذي سيكون أول دخول لشركة ريلمي إلى سوق الأجهزة اللوحية، والآن كشفت منصة اختبارات الأداء Geekbench عن المواصفات المؤكدة التي سيصل بها هذا الجهاز اللوحي والتي سأعرضها عليكم في مقال اليوم.
أكدت منصة Geekbench أن الجهاز اللوحي Realme Pad سيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G80 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم من ريلمي بالإضافة إلى أن هذا الجهاز اللوحي سيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول سيضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت، والإصدار الثاني سيضم 6 جيجا رام و64 جيجا بايت.
مواصفات الجهاز اللوحي Realme Pad
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التعليقات على Geekbench تكشف عن مواصفات الجهاز اللوحي Realme Pad
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