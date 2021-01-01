الصحة العالمية: "مو" متغير جديد لكورونا أكثر خطورة ومقاوم للقاحات

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قالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يُعرف باسم "مو"، والذي تم تحديده لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضى، وصُنفت مو، المعروفة علميًا باسم B.1.621، على أنها "متغير من الاهتمام" ، حسبما ذكرت هيئة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية عن الوباء.



ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا، قالت منظمة الصحة العالمية إن البديل يحتوي على طفرات تشير إلى خطر مقاومة اللقاحات وشددت على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهمها بشكل أفضل.



وقالت النشرة إن "متغير مو له كوكبة من الطفرات التي تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعى".

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هناك قلق واسع النطاق بشأن ظهور طفرات فيروسية جديدة مع ارتفاع معدلات الإصابة على مستوى العالم مرة أخرى فى ظل ظهور متغير دلتا شديد العدوى والانتشار خاصة بين الأشخاص غير الملقحين وفي المناطق التي تم فيها تخفيف تدابير الوقاية اللازمة لمكافحة الفيروسات.جميع الفيروسات، بما في ذلك SARS-CoV-2 التي تسبب في كورونا، تتغير بمرور الوقت ومعظم الطفرات لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، لكن بعض الطفرات يمكن أن تؤثر على خصائص الفيروس وتؤثر على مدى سهولة انتشاره، وشدة المرض الذي يسببه، ومقاومته للقاحات والأدوية والإجراءات المضادة الأخرى.تحدد منظمة الصحة العالمية حاليًا أربعة أنواع مختلفة من فيروس كورونا مثيرة للقلق، بما في ذلك ألفا، الموجودة في 193 دولة، ودلتا الموجودة في 170 دولة.خمسة متغيرات ، بما في ذلك مو ، يجب مراقبتها، بعد اكتشافه في كولومبيا مؤخرًا، تم الإبلاغ عن مو في دول أخرى في أمريكا الجنوبية وأوروبا، قالت منظمة الصحة العالمية إن انتشارها العالمي انخفض إلى أقل من 0.1 % بين الحالات المتسلسلة، ومع ذلك تبلغ النسبة في كولومبيا 39 %.