

حديقة مخفية في إسبانيا تساعد على توثيق سحر ساحل شاطئ كوستا ديل سول حديقة مخفية في إسبانيا تساعد على توثيق سحر ساحل شاطئ كوستا ديل سول

كوستا ديل سول في إسبانيا وجهة أوروبا المفضلة لعقود، وإذا ذكرت العطلات الصيفية اقترن بها شاطئ كوستا ديل سول، وتوجد هناك قرية صغيرة مخفية تدعى "ميخاس" وهي مكان جيد لبدء الأجازة الصيفية، وتقع القرية على منحدر أو تل، وتحتوي على حديقة مخفية يمكن أن تساعد على التقاط سحر المنطقة من خلال تقنية "ماجوليكا"، مع رسم يدوي لبطاقات البريدية للترفيه على الزوار.



وروى الاعلامي ريتشارد كويست، من أبرز مقدمي البرامج الاقتصادية على شبكة CNN، تفاصيل اكتشافه هذا المكان في تقرير للشبكة الامريكية، قائلا: "الصباح الباكر هو بالتأكيد أفضل وقت للتنزه على الشاطئ على طول ساحل كوستا ديل سول، تلك الاميال السحرية من الشمس والبحر بين مالقة وماربيا".



وأضاف: "لقد كنت آتى إلى هنا في إجازة منذ أن كنت طفلا صغيرا لقد رأيت كل شيء لكنني لم افهم أبدا هدف المجئ إلى هنا إلى جانب متعة إجازة مدتها أسبوعين، ولقد ابتسم الحظ وأنا هنا في نفس الوقت الذى توجد فيه اختى التوأم كارولين ويمكننا ان نحكى ذكريات تلك الأيام الكسولة والمجنونة من فصول الصيف الشبابية التي أمضيناها هنا".

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وتابع: "ورغم من الشعور المألوف بالتواجد في فوينخيرولا اقترحت شقيقتي أن أزور ميخاس وهي قرية صغيرة على سفح التل والتي لا تكاد تبعد 20 كيلو متر عن منزلنا وأشعر بالحرج أن أقول أنه مكان لم ازره من قبل انه مكان مثالي للتخلص من جهلي".وهناك حديقة مخفية حيث يمكنني التفكير في الحياة والهروب من الحرارة الشديدة، مؤكدا أن اكتشافه في هذه الزيارة لقرية ميخاس المخفية هو بالفعل بمثابة ملاذ رائع من روتيني المعتاد في كوستا ديل سول".