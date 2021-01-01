يعد الاستحمام جزءا رئيسيا من حياة الإنسان، فهو يحافظ من خلاله الشخص على نظافته ويعيد نضارة بشرته ويزيل الروائح التي تتجمع مع الحركة اليومية، إلا أن ما يجعل الأمر مختلفا بين شخص وآخر، من خلال مدة عملية الاستحمام، وكثرتها أو قلتها بشكل أسبوعي، فلكل منا نظرياته، واعتقاداته.
ووفقا لموقع «بوبيولار ساينس»، لا توجد إجابة محددة لتساؤل «كم يجب عليك الاستحمام؟»، ويؤكد جيفري كوهين، طبيب الأمراض الجلدية، أن الناس يستحمون عادة برتم ما بين كل يومين ومرتين في اليوم، اعتمادًا على تفضيلاتهم الشخصية وكيف يتفاعل جلدهم مع المياه، لذلك إذا كنت في هذا النطاق، فأنت على ما يرام، بحسب «سكاي نيوز».
كما أوصى كذلك أنه عند الاستحمام، يجب أن تستخدم الماء الفاتر وتقتصر على 10 أو 15 دقيقة، ويمكن لـ«الدش» الساخن طويل المدة أن يؤدي إلى تقليل فرصة تجفيف البشرة، وقد يضطر البعض للاستحمام أكثر من غيرهم، بسبب وظيفة يومية، أو بشرة تحفز على العرق بسرعة.
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التعليقات على «ربع ساعة تحت الدُش».. أطباء يوضحون المعدل الطبيعي للاستحمام
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