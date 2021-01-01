"الإيكونوميست": القاهرة وكاراكاس وكراتشي بين المدن الخمس الأقل أمانا في العالم

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صورة الخبر: "الإيكونوميست": القاهرة وكاراكاس وكراتشي بين المدن الخمس الأقل أمانا في العالم
"الإيكونوميست": القاهرة وكاراكاس وكراتشي بين المدن الخمس الأقل أمانا في العالم

ورد اسم العاصمة المصرية القاهرة بين المدن الخمس الأقل أمانا في العالم، في أحدث تقرير لمؤشر المدن الآمنة الذي تصدره وحدة المعلومات في مجلة "إيكونوميست".

وكانت المدن الخمس الأقل أمانا في العالم إلى جانب القاهرة حسب المؤشر، هي كاراكاس (فنزويلا) ولاغوس ( نيجيريا) وكراتشي في باكستان ويانغون (مينمار) التي احتلت المرتبة الأخيرة في الأمن الرقمي والمرتبة 58 في الصحة وأمن البنية التحتية والأمن الشخصي وكذلك في المرتبة 54 في مجال الأمن البيئي.

ووفقا للمؤشر، كانت المدن الأكثر أمانا هي كوبنهاغن (الدنمارك) وتورنتو (كندا) وسنغافورة وسيدني (أستراليا) وطوكيو.

المصدر: روسيا اليوم

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