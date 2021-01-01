

لا يحتاج للانترنت.. آبل تعلن: آيفون 13 يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لا يحتاج للانترنت.. آبل تعلن: آيفون 13 يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

حقق هاتف آيفون 12، مبيعات هائلة في شركة آبل، وذلك بفضل إطلاق تقنية شبكة الانترنت الجديدة 5G، ليصبح الاتصال عبر الشبكات الخلوية أسرع كثيرًا مما قبل، هذا الأمر يختلف بعض الشيء في آيفون 13.



إذ يبدو أن آبل تريد الحفاظ على هذه المكانة، فقررت إضافة تقنية جديدة أخرى، في الهاتف الجديد آيفون 13، المقرر إطلاقه هذا العام، وهي إتاحة الاتصال عبر استحدام الأقمار الصناعية بدلًا من الانترنت، في الاماكن التي ليس بها تغطية شبكة 4G\ 5Gالقياسية.



وبذلك سيُسمح لمستخدم آيفون 13 بإرسال رسائل وإجراء مكالمات هاتفية، حتى عندما لا يكونون ضمن تغطية التصال بالانتنرنت، بحسب تقرير نشره موقع «9to5mac».

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وقال محلل البيانات المعروف في شركة آبل، مينج تشي كو، إنه يتوقع أن يتميز طراز iPhone 13 القادم، بوضع اتصال عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، والذي يعرف اختصارًا بـ(LEO).ويتكهن «كو»، أنه يمكن في المستقبل، استخدام اتصال طريقة الارسال (LEO)، عبر الأقمار الصناعية من قبل سماعات الرأس Apple AR القادمة، وتقنية سماعات السيارة Apple Car، وغيرها من المميزات.ويشير محلل البيانات إلى أن نسخة هاتف آيفون 13، ستستخدم نسخة مخصصة من شريحة مودم Qualcomm X60، والتي بدورها ستدعم الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية.ولم توضح الشركة، ما إذا كان إرسال الرسائل وإجراء المكالمات عبر الأقمار الصناعية سيعمل فقط مع خدمات آبل مثل iMessage وFaceTime ، أو ما إذا كان بإمكان Apple توكيل اتصالات الأقمار الصناعية إلى الأبراج الخلوية القياسية على الطرف الآخر.كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت ميزات القمر الصناعي ستكون مجانية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو ستأتي مع رسوم الاستخدام المرتبطة بها.وغالبًا ما سستعلن شركة آبل عن صدور آيفون 13 الجديد، في سبتمبر المقبل، وبحسب الموقع، سيتشابه الهاتف إلى حد كبير نسخة آيفون 12 الحالية في حجم الشاشة وعامل الشكل.تشمل الميزات الجديدة المتوقعة ترقيات لأنظمة الكاميرا، وشاشة عرض ذات معدل تحديث عالٍ لطرازات Pro، وشق شاشة أصغر.ولكن من المؤكد أن اطلاق ميزة، مثل الاتصال عبر القمر الصناعي، هي الشيء الأكثر إثارة في تقنيات هذا الهاتف الجديد، وستكون موضع جدل بين المستخدمين.